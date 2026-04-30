Bern - Die Wettbewerbskommission (Weko) hat zwei Untersuchungen im Bereich der Suchmaschinenwerbung eröffnet. Die erste Untersuchung betrifft Werbung in der Reisebranche, die zweite Werbung für Online-Casinos, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte. Konkret prüft die Weko mögliche wettbewerbswidrige Abreden im Zusammenhang mit sogenanntem «Keyword-Bidding». Dabei können Unternehmen bei Suchmaschinenbetreibern auf Schlüsselwörter bieten, um bei entsprechenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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