Systematische Bohrvorbereitung: Kalo Gold treibt Goldsuche in Fidschi mit Präzisionsdaten voran

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Die hochauflösende Magnetikuntersuchung auf Fidschi kommt zügig voran. Neue Geophysikdaten sollen die Struktur des Goldkorridors deutlich präziser abbilden.

Kalo Gold (WKN A41X3C / TSXV KALO) treibt die systematische Erkundung seines 367 Quadratkilometer großen Vatu Aurum-Projekts auf Vanua Levu in Fidschi zügig voran. Kernstück der aktuellen Arbeiten ist eine hochauflösende, helikoptergestützte Magnetikuntersuchung, die das strukturelle Gerüst des Projekts präzise kartieren soll. Im Fokus steht dabei ein nach Nordosten verlaufender Korridor mit niedrig sulfidierten epithermalen Goldzielen, der sich von Matailabasa im Südwesten bis Nayaroyaro im Nordosten erstreckt.

Die Datenerfassung kommt dank günstiger Wetterbedingungen sehr gut voran. Bis zum 29. April 2026 wurden bereits 2.764 der insgesamt geplanten 6.212 Linienkilometer absolviert. Die verbleibenden 3.448 Kilometer könnten bei weiterhin optimalen operativen Bedingungen bereits in den kommenden Tagen abgeschlossen werden. Um eine extrem hohe Detailgenauigkeit zu gewährleisten, fliegt das eingesetzte Tri-Sensor-Magnetometersystem mit einem Linienabstand von 100 Metern, der in priorisierten Zielgebieten sogar auf 50 Meter verdichtet wird. Dabei werden sowohl die totale magnetische Intensität als auch horizontale Gradienten erfasst, während tägliche Qualitätskontrollen das hohe Niveau der Datenerhebung absichern.

Mehrschichtiger Ansatz von Kalo Gold soll Erfolgschancen späterer Bohrungen optimieren

Für Kalo Gold ist dieser geophysikalische Detaillierungsgrad von entscheidender Bedeutung, um feine geologische Kontakte, Verwerfungssysteme, Intrusionskörper und Alterationszonen im Untergrund besser aufzulösen. Genau diese subtilen Strukturmerkmale kontrollieren die Fluidführung und damit die potenzielle Goldmineralisierung innerhalb des epithermalen Korridors.

Die final aufbereiteten Datensätze, einschließlich abgeleiteter Produkte und vollständig nivellierter geophysikalischer Raster, fließen anschließend in ein umfassendes geologisches Modell ein. Kalo Gold integriert diese neuen Erkenntnisse konsequent mit den bereits vorhandenen Daten aus Bohrungen, Grabungen und der Bodengeochemie. Von diesem mehrschichtigen Ansatz sollen insbesondere die beiden Schwerpunktgebiete Aurum Prime und Wainikoro profitieren. Die stark verbesserte strukturelle Auflösung ermöglicht es dem Unternehmen, hochrangige Zielzonen noch exakter zu definieren und die kommende Bohrplanung systematisch auf die Bereiche mit dem höchsten Entdeckungspotenzial auszurichten.

Kalo Gold sammelt also eine weitere Schicht Daten, um die später anstehenden Bohrungen auf dem unserer Ansicht nach äußerst vielversprechenden Goldprojekt möglichst optimal vorzubereiten und die Erfolgschancen schon im Vorfeld ein weiteres Mal zu erhöhen.

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