© Foto: dpa-BildfunkMehr Bestellungen treiben Umsatz und Gewinn bei BASF. Doch der Effekt ist kriegsgetrieben und fragil - Anleger schicken die Aktie ins Minus.Der Chemiekonzern BASF ist mit einem gemischten Start ins Jahr 2026 gegangen. Während der Umsatz im ersten Quartal leicht zurückging, konnte der Gewinn überraschend gesteigert und die Erwartungen am Markt übertroffen werden. Unter dem Strich entfielen auf die Aktionäre 927 Millionen Euro, nach 808 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis je Aktie stieg auf 1,06 Euro. Der Umsatz sank hingegen um rund drei Prozent auf 16,02 Milliarden Euro, blieb damit aber über den Analystenschätzungen. Belastend wirkten vor allem niedrigere Verkaufspreise sowie …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE