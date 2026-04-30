Die Dauner Energieprojekte AöR suchte in einem europaweiten Vergabeverfahren nach einem strategischen Partner. In der AöR sind 150 Hektar Potenzialflächen der Verbandsgemeinde Daun gebündelt, auf denen 12 Photovoltaik-Anlagen mit Grünstromspeichern und einer Gesamtleistung von 400 Megawatt entstehen sollen. Die Kanzleien Martini Mogg Vogt und RSM Ebner Stolz haben für Dauner Energieprojekte AöR (DEPro), eine Anstalt öffentlichen Rechts, ein europaweites Vergabeverfahren für 150 Hektar an Photovoltaik- und Speicher-Potenzialfläche vergabe- und energierechtlich begleitet. In der Projektgesellschaft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland