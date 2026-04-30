Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag mit klaren Verlusten in den letzten Handelstag der Woche gestartet. Einmal mehr sorgen die hohen Ölpreise für Verwerfungen. Diese waren in der Nacht auf neue Höchststände seit Beginn des Iran-Kriegs geklettert und heizen damit Inflations- und Konjunktursorgen weiter an. «Die Ölpreise überschatten derzeit alles», so denn auch der Tenor unter Händlern. Zudem konnten die Zahlen der Big-Techs die Investoren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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