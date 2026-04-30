Basel - Die Syngenta Gruppe hat im ersten Quartal 2026 Umsatz und Profitabilität gesteigert. Der Agrochemiekonzern wuchs in allen vier Geschäftsbereichen und profitierte dabei von Währungseffekten. In den Monaten Januar bis März stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 2 Prozent auf 6,4 Milliarden US-Dollar. Zu konstanten Wechselkursen wären die Verkäufe allerdings um 4 Prozent gesunken, wie der Pflanzenschutz- und Saatguthersteller mit Sitz in Basel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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