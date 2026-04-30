

EQS-Media / 30.04.2026 / 09:52 CET/CEST

PRESSEMITTEILUNG



Deufol SE veröffentlicht Geschäftsbericht 2025: Strategische Fortschritte und robuste Entwicklung in anspruchsvollem Umfeld

Hofheim am Taunus, 30. April 2026 - Die Deufol Gruppe, global agierender Anbieter für integrierte End-to-End Supply-Chain-Lösungen, hat heute ihren Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht. In einem von geopolitischen Spannungen, schwacher Industriekonjunktur in Europa und verändertem Welthandel geprägten Umfeld konnte Deufol ihre strategische Transformation konsequent fortsetzen, ihre internationale Aufstellung weiter ausbauen und ihre Marktposition behaupten.



Dabei stiegen die Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2025 auf 311 Mio. € nach 309 Mio. € im Vorjahr. Das EBIT lag bei 12,5 Mio. € nach 13,0 Mio. € im Vorjahr. Vor dem Hintergrund eines herausfordernden industriellen Umfelds unterstreicht diese Entwicklung insbesondere die Robustheit des Geschäftsmodells sowie die zunehmende Wirksamkeit der strategischen Neuausrichtung.



Europäisches Exportumfeld 2025 unter Druck - Deufol behauptet sich in einem schwachen Marktumfeld



Das Jahr 2025 war insbesondere für den europäischen Maschinen- und Anlagenbau von einem spürbaren Rückgang der Exportdynamik geprägt. Rückläufige Nachfrage in wichtigen Absatzmärkten sowie geopolitische Unsicherheiten belasteten die Exportentwicklung. Vor diesem Hintergrund ist die Entwicklung von Deufol besonders hervorzuheben: Während zentrale Industrien unter Druck standen, konnte das Unternehmen seine Umsätze stabilisieren und seine operative Leistungsfähigkeit sichern.



"Volatile Märkte verlangen Klarheit, Anpassungsfähigkeit und Kundennähe. Genau darauf haben wir Deufol in den vergangenen Jahren ausgerichtet und damit 2025 unsere operative Stabilität und strategische Ausrichtung weiter gestärkt", erklärt Dennis Hübner, CEO der Deufol SE.



Vom Verpackungsdienstleister zum End-to-End-Supply-Chain-Partner



Deufol treibt seit mehreren Jahren konsequent den Wandel vom klassischen Verpackungsdienstleister hin zu einem integrierten End-to-End-Supply-Chain-Partner voran. Die strategische Stoßrichtung ist klar: Standardisierung, Digitalisierung und die Reduktion von Komplexität entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Wert entsteht zunehmend nicht mehr durch einzelne Leistungen, sondern durch die ganzheitliche Optimierung von Supply Chains. Deufol positioniert sich gezielt in diesem wachsenden Marktsegment.



Wachsende Nachfrage und externe Bestätigung



Die Marktnachfrage bestätigt diese strategische Ausrichtung. Deufol sieht eine zunehmende Dynamik sowohl bei der Erweiterung bestehender Kundenbeziehungen als auch in der Akquisition neuer Projekte im Bereich integrierter End-to-End Lösungen.



Zusätzlich wird diese Entwicklung durch externe Anerkennung untermauert: So wurde Deufol im Jahr 2025 vom Hochtechnologieunternehmen TRUMPF mit einem Supplier Award ausgezeichnet. Gewürdigt wurden insbesondere die hohe Prozessqualität, Transparenz sowie die Fähigkeit, gemeinsam mit dem Kunden nachhaltige Effizienzpotenziale entlang der Supply Chain zu realisieren.



Die Auszeichnung unterstreicht die wachsende Relevanz der strategischen Positionierung von Deufol im Markt.



Weg vom Preis - hin zu Total-Cost und Resilienz



Die Anforderungen der Kunden verändern sich strukturell. Anstelle isolierter Preisbetrachtungen rücken zunehmend ganzheitliche Total-Cost-Ansätze, Versorgungssicherheit, Transparenz und Resilienz in den Fokus.



Deufol adressiert diesen Wandel durch die Verbindung physischer Leistungen mit datenbasierter Steuerung, standardisierten Prozessen und digitaler Transparenz. Ziel ist es, Supply Chains messbar effizienter und robuster zu gestalten.



2026 im Fokus: Auslastung, Effizienz und Ergebnisqualität



Nach dem Ausbau der internationalen Aufstellung und der Infrastruktur in 2025 liegt der Fokus im Jahr 2026 auf der weiteren Optimierung und Auslastung der bestehenden Strukturen. Ziel ist es, die geschaffenen Kapazitäten effizienter zu nutzen und die Ergebnisqualität nachhaltig zu steigern.



Für die kommenden Perioden hat Deufol gezielte Maßnahmenprogramme definiert, die entlang der zentralen Wertschöpfungsbereiche ansetzen. Diese adressieren sowohl operative Verbesserungen im Marktumfeld als auch Effizienzpotenziale in Supply Chain und administrativen Funktionen. In Summe erwartet das Management daraus positive Ergebnisbeiträge ab dem zweiten Halbjahr 2026 mit weiter zunehmender Wirkung im Jahr 2027.



Nachhaltigkeit als Bestandteil der Wertschöpfung



Darüber hinaus wurden die Zusammenarbeit mit den Kunden zu nachhaltigen Verpackungs- und Logistiklösungen sowie die Integration regulatorischer Anforderungen weiter vorangetrieben. Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil des Geschäftsmodells von Deufol. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit Ressourceneffizienz, Kreislaufwirtschaft und klarer Governance. 2025 wurden diese Themen weiter operationalisiert und in die Steuerung integriert. Wichtige Meilensteine dabei waren unter anderem die Ausweitung der EcoVadis-Bewertung auf Konzernebene sowie die Veröffentlichung des ersten freiwilligen Nachhaltigkeitsberichts.



Ausblick 2026



Vor dem Hintergrund der fortbestehenden Unsicherheiten bleibt der Ausblick von verhaltenem Optimismus geprägt. Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet Deufol einen Umsatz in einem Korridor von etwa 315 bis 330 Mio. € sowie ein EBIT zwischen 10 und 14 Mio. €.



Die Deufol Gruppe sieht sich mit ihrer strategischen Ausrichtung, ihrer internationalen Struktur und ihren digitalen Fähigkeiten gut positioniert, um auch in einem weiterhin anspruchsvollen Umfeld Chancen zu nutzen und nachhaltig zu wachsen.



Gewinnverwendungsvorschlag



Die geschäftsführenden Direktoren und der Verwaltungsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der Deufol SE in Höhe von 13,2 Millionen Euro für das Geschäftsjahr 2025 vollständig auf neue Rechnung vorzutragen und keine Dividende auszuschütten. Der ursprüngliche Gewinnverwendungsvorschlag wurde vor dem Hintergrund der globalen wirtschaftlichen Entwicklung der vergangenen Wochen sowie der absehbaren Auswirkungen auf die Refinanzierungskosten angepasst; der Verwaltungsrat hat dieser Änderung zugestimmt. Hauptversammlung Die diesjährige Hauptversammlung findet als Präsenzveranstaltung planmäßig am 30. Juni 2026 um 10:00 Uhr (MESZ) in der Stadthalle in Hofheim am Taunus, Chinonplatz 4, 1. Etage (Malersaal), statt. Der vollständige Geschäftsbericht 2025 steht ab sofort auf der Website der Deufol SE zum Download zur Verfügung: www.deufol.com/investor-relations/finanzpublikationen



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:



Deufol SE

Investor Relations

Telefon: +49 (6122) 50 1127

E-Mail: investors@deufol.com

ISIN: DE000A40ET54



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Emittent/Herausgeber: Deufol SE

Schlagwort(e): Finanzen



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