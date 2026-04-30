PRESSEMITTEILUNG
Hauptversammlung
Die diesjährige Hauptversammlung findet als Präsenzveranstaltung planmäßig am 30. Juni 2026 um 10:00 Uhr (MESZ) in der Stadthalle in Hofheim am Taunus, Chinonplatz 4, 1. Etage (Malersaal), statt.
Der vollständige Geschäftsbericht 2025 steht ab sofort auf der Website der Deufol SE zum Download zur Verfügung: www.deufol.com/investor-relations/finanzpublikationen
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Emittent/Herausgeber: Deufol SE
Schlagwort(e): Finanzen
30.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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