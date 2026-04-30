Ob die industrielle Speicherlücke geschlossen wird, entscheidet sich in den nächsten zwölf Monaten. Was es dafür braucht, erklärt Lukas Eckert, Geschäftsführer von Voltvera. Mit ihrer Festlegung zur Marktintegration von Speichern und Ladepunkten (MiSpeL) hat die Bundesnetzagentur im September 2025 den richtigen Schritt gemacht. Sie bleibt aber auf halbem Weg stehen. Die öffentliche Debatte feiert die neue Pauschaloption für Photovoltaik-Anlagen bis 30 Kilowatt als Vereinfachung für den Heimspeichermarkt. Für das bisher am geringsten ausgebaute Segment mit dem volkswirtschaftlich relevantesten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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