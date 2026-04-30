Nürnberg - Die Arbeitslosenzahl in Deutschland ist im April um 77.000 höher gewesen als vor einem Jahr.
Im Vergleich zum Vormonat sank die Zahl aufgrund der typischen Frühjahrsbelebung um 13.000 auf 3,008 Millionen, wie die Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag mitteilte.
Die Arbeitslosenquote bleibt gegenüber dem Vormonat unverändert bei 6,4 Prozent.
Die dts Nachrichtenagentur sendet gleich weitere Details.
Im Vergleich zum Vormonat sank die Zahl aufgrund der typischen Frühjahrsbelebung um 13.000 auf 3,008 Millionen, wie die Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag mitteilte.
Die Arbeitslosenquote bleibt gegenüber dem Vormonat unverändert bei 6,4 Prozent.
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