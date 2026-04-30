Nürnberg - Zu Jahresbeginn geht die Arbeitslosigkeit aufgrund der sogenannten "Frühjahrsbelebung" typischerweise zurück - in diesem April hat es aber nur einen schwachen Schub gegeben. Wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Donnerstag mitteilte, sank die Zahl der Arbeitslosen zwar um 13.000 auf 3,008 Millionen, das waren aber 77.000 Arbeitslose mehr als vor einem Jahr.



Die Arbeitslosenquote bleibt gegenüber dem Vormonat unverändert bei 6,4 Prozent, gegenüber dem Vorjahr war sie 0,1 Prozentpunkte höher. "Eine Trendumkehr am Arbeitsmarkt ist noch nicht in Sicht", sagte BA-Chefin Andrea Nahles. "Die Frühjahrsbelebung fällt auch im April schwach aus."



Immerhin: Die Arbeitskräftenachfrage hat sich nach Angaben der Behörde insgesamt auf niedrigem Niveau stabilisiert, wenngleich es auch hier nochmal einen kleinen Rückgang gab. Im April waren demnach 641.000 offene Arbeitsstellen gemeldet, 5.000 weniger als vor einem Jahr.



1,07 Millionen Personen erhielten nach Hochrechnung der BA im April Arbeitslosengeld, 93.000 mehr als vor einem Jahr. Die Zahl der erwerbsfähigen Bürgergeldberechtigten belief sich hochgerechnet im April auf 3,826 Millionen. Gegenüber April 2025 war dies ein Rückgang um 125.000 Personen. 7,0 Prozent der in Deutschland lebenden Personen im erwerbsfähigen Alter waren damit hilfebedürftig.





© 2026 dts Nachrichtenagentur