Zürich - Open Systems, ein Anbieter von co-managed SASE- und Zero-Trust-Betriebsmodellen, und Nozomi Networks geben ihre strategische Partnerschaft bekannt. Ziel der Zusammenarbeit ist es, die Cybersecurity-Fähigkeiten für industrielle und Cyber-physische Umgebungen in Europa und globalen Märkten auszubauen. Im Rahmen der Partnerschaft integriert Open Systems die Plattform von Nozomi Networks in sein Portfolio und vertreibt diese als bevorzugte Lösung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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