Die Q1 26 Ergebnisse von TAKKT zeigen einen Rückgang des Umsatzes um 10,3 % auf 225,7 Mio. EUR, bedingt durch vorsichtiges Kundenverhalten und die Schwäche des US-Dollars. Das EBITDA fiel auf 4,4 Mio. EUR, wobei die Marge nahezu halbiert wurde auf 2,4 %. Während die Foodservices-Sparte mit einem organischen Rückgang von 13,9 % zu kämpfen hatte, zeigte das Segment Büroeinrichtungen & Displays Anzeichen einer Stabilisierung. Das Management reagiert mit der Strategie "TAKKT Forward", die sich auf Kostensenkungen und Effizienzsteigerungen konzentriert. Trotz des schwachen Starts bleibt die Prognose für das Geschäftsjahr 26 unverändert und zielt auf eine EBITDA-Marge von 2-5 %. Wir sind der Meinung, dass der Weg zur Erholung stark von der zweiten Jahreshälfte abhängt und von einer verbesserten Nachfrage abhängig ist. Dennoch glauben wir, dass wir den Tiefpunkt gesehen haben, weshalb wir unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 4,50 EUR bekräftigen, da wir ein positives Risiko-Rendite-Profil sehen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/takkt-ag
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