Evotec SE meldet einen strategisch wichtigen Erfolg: Gleich zwei neue Förderzusagen der Gates Foundation stärken die Forschung im Bereich Tuberkulose. Insgesamt fließen rund 9,9 Millionen US-Dollar in die Entwicklung neuer Wirkstoffe und Therapiekonzepte. Für Anleger könnte das mehr sein als nur ein Forschungsprojekt - es geht um technologische Stärke, Partnerschaften und langfristige Werttreiber. Millionenförderung für Forschung mit globaler Relevanz Mit Fördermitteln von 4,9 Millionen US-Dollar über 25 Monate sowie weiteren 5,0 Millionen US-Dollar über 24 Monate baut Evotec seine Aktivitäten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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