Bei Tesla ist der erste E-Lkw auf der neuen Großserien-Fertigungslinie in der Gigafactory Nevada vom Band gelaufen. Der Autohersteller veröffentlichte ein Bild des Serien-Lkw und der Belegschaft im neuen Werksteil - und weist damit nach, dass dort die Semi-Serienproduktion angelaufen ist. Das Bild hat das Unternehmen auf seinem offiziellen Tesla Semi-Account auf X publik gemacht. Es dient als Bestätigung, dass Tesla die Serienfertigung in Gang gebracht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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