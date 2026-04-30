Original-Research: Nynomic AG - von Montega AG



30.04.2026 / 10:56 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von Montega AG zu Nynomic AG Unternehmen: Nynomic AG ISIN: DE000A0MSN11 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 30.04.2026 Kursziel: 27,00 EUR (zuvor: 18,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach

Preview Q1: Solider Jahresauftakt mit Rückkehr in den positiven Ergebnisbereich erwartet - LayTec als mittelfristiger Treiber



Nynomic wird im Mai die Kennzahlen für Q1 2026 veröffentlichen. Wir erwarten ein leichtes Umsatzwachstum, was in Kombination mit dem NyFIT-Programm eine Rückkehr zu einer positiven operativen Marge ermöglichen sollte.



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Leichtes Wachstum in saisonal schwachem Quartal: Für das saisonal eher schwache Auftaktquartal erwarten wir einen Umsatz von 21,0 Mio. EUR und damit ein leichtes Wachstum gegenüber dem Vorjahr (+1,9% yoy). Bereits im FY- Earnings Call hatte das Management von ersten positiven Signalen insbesondere im Halbleiter- sowie Life-Science-Bereich berichtet. Unterstützend werten wir auch die starke Auftragsdynamik bei Aixtron SE im Optoelektronik-Bereich. Als Anbieter von MOCVD-Anlagen für Verbindungen wie GaN und InP fungiert Aixtron als wichtiger Frühindikator für die Nachfrage nach Halbleiter-Messtechnik. Die steigende Investitionstätigkeit der Kunden sollte sich perspektivisch auch in einer höheren Nachfrage nach Lösungen von Nynomic niederschlagen, wenngleich dieser Effekt erst mit einem zeitlichen Verzug von mehreren Quartalen sichtbar wird. Insgesamt werten wir die verbesserte Branchenstimmung jedoch als positiven Indikator.



Margenerholung durch NyFIT sichtbar: Auf der Ergebnisseite dürfte das NyFIT-Programm zunehmend Wirkung entfalten. Die annualisierten Einsparungen von rund 5 Mio. EUR sollten sich im Q1 widerspiegeln und die EBIT-Marge wieder in den positiven Bereich bringen (MONe: 0,9%; +5,3PP yoy). Mit steigenden Umsätzen in den kommenden Quartalen erwarten wir eine weitere Margenverbesserung, getragen von der strukturell hohen Bruttomarge des Geschäftsmodells. Für das Gesamtjahr gehen wir unverändert von einer deutlichen Steigerung der EBIT-Marge auf 7,8% aus (+5,6PP yoy).



LayTec als struktureller Wachstumstreiber: Die Tochtergesellschaft LayTec adressiert mit ihren Echtzeit-Messtechniksystemen einen attraktiven Wachstumsmarkt im Bereich der Halbleiterfertigung. Die Systeme werden unter anderem in MOCVD-Anlagen von Aixtron SE eingesetzt und ermöglichen die präzise Steuerung in der Waferherstellung. Insbesondere bei Materialien wie GaN und InP nimmt die Bedeutung der Prozesskontrolle aufgrund hoher Sensitivität und komplexer Mehrschichtstrukturen weiter zu. Gleichzeitig treiben strukturelle Trends wie höhere Energieeffizienz, steigende Leistungsdichte sowie wachsende Anforderungen an Datenübertragung (u.a. in Rechenzentren) die Nachfrage nach diesen Materialien. Neue Anwendungen führen zu neuen Produktionslinien und damit zu einem steigenden Bedarf an Equipment und Messtechnik, wovon LayTec ab 2027 überproportional profitieren sollte.



Fazit: Wir erwarten einen soliden Start in das Geschäftsjahr 2026 mit Rückkehr in die Profitabilität. Die verbesserte Branchenstimmung, erste positive Nachfrageindikatoren sowie die strukturellen Wachstumstreiber im Halbleiterbereich dürften in Kombination mit dem NyFIT-Programm mittelfristig zu einer deutlich verbesserten Marge führen. Wir heben daher unsere Prognosen für 2027ff. deutlich an, erhöhen das Kursziel auf 27,00 EUR und bestätigen auch nach dem jüngsten Hochlauf der Aktie unsere Kaufempfehlung.







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