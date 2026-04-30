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30.04.2026 10:58 Uhr
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Google Aktie: Cloud-Boom und KI-Turbo treiben Alphabet-Zahlen

Alphabet (Muttergesellschaft von Google) hat am Mittwoch nach Börsenschluss beeindruckende Ergebnisse für das erste Quartal 2026 vorgelegt. Dank eines massiven Wachstums im Cloud-Geschäft und der erfolgreichen Integration von KI-Lösungen wurden die Erwartungen der Wall Street deutlich übertroffen. Für Anleger, die in die Zukunft der Technologie investieren und jetzt Aktien kaufen möchten, lieferte der Bericht starke Impulse, woraufhin die Aktie unmittelbar zulegte.

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