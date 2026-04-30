Zürich - Die Erwartungen für die Schweizer Wirtschaft haben sich im April gemäss dem KOF-Konjunkturbarometer zwar etwas aufgehellt nach dem überraschend deutlichen Einbruch im März. Der Frühindikator verharrt aber weiter unter den langjährigen Durchschnittswert. Wie das KOF Institut der ETH Zürich am Donnerstag mitteilte, stieg das Barometer um 2,3 Punkte auf 97,9 Zähler. Im März war der Indikator auf 95,6 Punkte abgesackt und damit das erste Mal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab