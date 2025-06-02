Neuenburg - Die Schweizer Hotellerie hat im Jahr 2025 mit Übernachtungen 6,2 Milliarden Franken generiert. Das entspricht einem Anstieg von 3,9 Prozent gegenüber dem Jahr davor, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag mitteilte. Das Wachstum wurde dabei in erster Linie durch eine höhere Nachfrage getragen. Die Einnahmen pro Übernachtung nahmen hingegen lediglich um 0,6 Prozent auf durchschnittlich 139,80 Franken zu. Saisonbedingt zeigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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