Baar - Glencore hat im ersten Quartal 2026 deutlich mehr Kupfer gefördert als im Vorjahr. Bei den anderen Metallen und auch bei der Kohle ergaben sich indes mehrheitlich tiefere Fördermengen. Die Produktionsziele für das Gesamtjahr bleiben unverändert. Von Januar bis März förderte Glencore 199'600 Tonnen Kupfer, wie aus dem am Donnerstag publizierten Produktionsbericht hervorgeht. Das sind immerhin 19 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Beim ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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