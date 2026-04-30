Die Ergebnisse von Nagarro für das Geschäftsjahr 2025 zeigen ein gemischtes, aber stabiles Bild. Während die Umsätze in einem herausfordernden Umfeld moderat wuchsen (+2,8% im Jahresvergleich), blieb die zugrunde liegende operative Leistung solide, was sich in verbesserten Bruttomargen und einer widerstandsfähigen Cash-Generierung widerspiegelt. Die Ergebnisentwicklung wurde durch nicht-operative Effekte beeinträchtigt, die die operative Ertragsqualität verzerren. Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 deutet auf stabile Margen, jedoch auf anhaltende Schwäche beim Umsatz hin, was auf ein vorsichtiges Nachfrageumfeld und begrenzte kurzfristige Visibilität zurückzuführen ist. Wir senken unsere Schätzungen, um den makroökonomischen Gegenwinden und Investitionen Rechnung zu tragen, und überarbeiten unser Kursziel auf 75,00 EUR (alt: 87,00 EUR), während wir das Rating BUY aufgrund intakter Fundamentaldaten und attraktiver Bewertung beibehalten. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/nagarro-se
© 2026 mwb research