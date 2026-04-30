Mit einem Kursverlust von -7% ist die Meta Platforms-Aktie am Donnerstagmorgen der ganz große Verlierer im S&P 500. Haben der Börse die gestern Abend vorgestellten Quartalszahlen nicht gefallen und was sollten Anleger aus ihnen machen? Fantastische Zahlen Die Kursreaktion der Meta Platforms-Aktie auf die vorgelegten Zahlen ist ein klarer Fall von "fantastisch, aber nicht fantatisch genug". Der Social-Media-Konzern übertraf bei allen wesentlichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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