FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein enttäuschender Ergebnisausblick hat die Aktien von Fielmann am Donnerstag belastet. Im frühen Handel sackten sie im Kleinwerte-Index SDax zeitweise um fast fünf Prozent auf ein Tief seit Mitte Februar ab. Zuletzt notierten die Papiere der Optikerkette noch 3,3 Prozent im Minus bei 41,95 Euro.

Seit ihrem vor rund zwei Wochen erreichten Hoch seit Ende Oktober 2025 bei 47,95 Euro haben sie bereits wieder mehr als zwölf Prozent eingebüßt. Damals waren die Fielmann-Aktien von der 200-Tage-Chartlinie als Indikator für den langfristigen Trend abgeprallt. Mittlerweile sind sie unter sämtliche relevanten Trendlinien abgerutscht.

Fielmann erwartet im laufenden Jahr zwar weiteres Umsatzwachstum, rechnet beim Ergebnis aber nicht mit großen Sprüngen. Baader-Analyst Volker Bosse sprach von einem enttäuschenden Ausblick unterhalb des Marktkonsenses. Zudem hätten die Zahlen zum ersten Quartal nur seine niedrigen Erwartungen erfüllt./niw/jha/