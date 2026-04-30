FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 30.04.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS GSK PRICE TARGET TO 1800 (1900) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - CITIGROUP CUTS DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 2642 (2767) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS SCHRODERS TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 590 (460) PENCE - CITIGROUP RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 123 (114) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS BREEDON PRICE TARGET TO 475 (520) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS HALEON PRICE TARGET TO 325 (350) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 2000 (1900) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS GSK PRICE TARGET TO 1870 (1920) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS HALEON PRICE TARGET TO 450 (460) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 95 (107) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 129 (122) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 2260 (2165) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1663 (1686) PENCE - 'OVERWEIGHT' - PEEL HUNT RAISES ANTOFAGASTA TO 'HOLD' (REDUCE) - PRICE TARGET 3305 (3155) PENCE - UBS RAISES LLOYDS TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 115 (110) PENCE
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