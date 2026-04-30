PUMA hat im ersten Quartal solide Ergebnisse gemeldet, mit einem Umsatz von 1,86 Mrd. EUR, der leicht über den Erwartungen lag (-1,0% bereinigt um Wechselkursänderungen), unterstützt durch eine Bestandsreduzierung. Die regionale Performance war gemischt, mit Stärke in den Amerikas und im Asien-Pazifik-Raum, während die EMEA-Region weiterhin schwach blieb. Die Profitabilität überraschte positiv, während die Bruttomarge auf 47,7% anstieg und das EBIT 51,9 Mio. EUR erreichte, was auf eine bessere Kostenkontrolle und günstige Mixeffekte zurückzuführen war. Trotz des starken Starts bestätigte das Management die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 und betonte, dass das Jahr weiterhin eine Übergangsphase mit anhaltenden Restrukturierungseffekten bleibt. Die Ernennung von Mark Langer zum CFO unterstützt die nächste Phase der Umsetzung. Wir erhöhen unser Kursziel auf 25,00 EUR (von 23,00 EUR), HALTEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/puma-se
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