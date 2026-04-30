Laut dem GEG müssen in Kommunen mit mehr als 100.000 Einwohnern ab Juli 2026 neu eingebaute Heizungen zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Diese Frist will das BMWE verschieben. Zudem zeichnet sich Einigung beim Gebäudemodernisierungsgesetz ab. Nach Informationen der ARD hat sich die Regierungskoalition beim Gebäudemodernisierungsgesetz (GMG) geeinigt und die Bundesregierung wird es voraussichtlich bald auf den Weg bringen. Dieses neue Heizungsgesetz soll das bestehende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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