Fahrer:innen ausgewählter Elektromodelle von sechs Volkswagen-Konzernmarken können ab sofort dank einer neuen Integration von Ohme und der Volkswagen Group Info Services AG einfacher, intelligenter und günstiger zu Hause laden. Ohme ist ein britischer Anbieter von Heimladelösungen für E-Autos und in Großbritannien und Irland bereits ein Partner des Volkswagen-Konzerns. "Die neue API-Anbindung an die Volkswagen Group Info Services AG erweitert diese ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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