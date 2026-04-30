© Foto: Daniel Reinhardt/dpaUnilever übertrifft die Umsatzprognosen, doch der McCormick-Deal könnte den Kurs belasten.Unilever verzeichnete im ersten Quartal einen Anstieg des organischen Umsatzes, da das Unternehmen seine bisher größte Portfolio-Umstrukturierung durchführt. Der Umsatz stieg im Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 3,8 Prozent und übertraf damit die vom Unternehmen zusammengetragenen Analystenschätzungen von 3,6 Prozent Wachstum. Dies wurde vor allem von starken Volumina und der Nachfrage nach "Power Brands" wie Dove, Vaseline, Axe und Dermalogica getragen. Der Gigant schloss vor etwa einem Monat einen Vertrag mit dem Gewürzhersteller McCormick ab, um die Lebensmittelgeschäfte zusammenzulegen und ein …Den vollständigen Artikel lesen
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