Zunächst befristet bis Ende 2028 soll die neue Stelle Projektierer und Kommunen unterstützen. Der Fokus liegt dabei auf den Planungs- und Genehmigungsprozessen für Photovoltaik-Freiflächenanlagen. Nordrhein-Westfalen ist bemüht, den Ausbau von Photovoltaik-Freiflächenanlagen zu forcieren. Dazu hat das Landeswirtschaftsministerium im Auftrag der Regierung die "Koordinierungsstelle Freiflächen-PV NRW" aufgesetzt. Sie soll die Projektierer und Kommunen unterstützen, um den Ausbau von Solarparks weiter voranzubringen. Der Fokus bei der Unterstützung der Projektierer liege auf der Planung und Genehmigung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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