NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für MTU auf "Neutral" mit einem Kursziel von 370 Euro belassen. Der Triebwerkhersteller habe mit dem opertaiven Ergebnis um 3 Prozent über dem Konsens gelegen, schrieb Sam Burgess am Donnerstagmorgen nach dem Quartalsbericht. Der Cashflow sei stark gewesen. Burgess lobte zudem das Instandhaltungsgeschäft./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:01 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000A0D9PT0
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