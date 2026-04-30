Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt gibt gemessen am SMI am Donnerstag zwar im Zuge erneut stark gestiegener Ölpreise nach, konnte seine defensiven Qualitäten aber einmal mehr ausspielen. Dabei bleibt das allgemeine Bild für die Finanzmärkte durch die weiterhin festgefahrene Lage im Iran-Krieg getrübt. «Das absolute Schreckenswort schwebt über dem Parkett - Stagflation», kommentiert ein Börsianer die Stimmung. Die zunehmenden Inflations- und Konjunktursorgen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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