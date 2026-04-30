Die Amazon-Aktie setzt auch am Donnerstagvormittag ihre Kursrallye der letzten Wochen fort und steigt auf ein neues Allzeithoch. Fielen die Quartalszahlen des Cloud- und E-Commercegiganten so stark aus und ist die Aktie auch auf ihrem historischen Hoch noch einen Kauf wert? Glänzende Zahlen Die Zahlen von Amazon für das erste Quartal des Jahres kann man nur als glänzend bezeichnen. Der Umsatz des Tech-Konzerns stieg um 17% auf 181,5 Milliarden US$ ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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