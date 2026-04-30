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PNE verkauft Windpark "Bokel" an einen von Union Investment gemanagten Investmentfonds



30.04.2026 / 12:18 CET/CEST

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Corporate News PNE verkauft Windpark "Bokel" an einen von Union Investment gemanagten Investmentfonds Sieben Windenergieanlagen mit einer Gesamtnennleistung von 25,2 MW

Sauberer Strom für rund 17.800 Haushalte Cuxhaven, 30. April 2026 - Die PNE AG hat den Windpark "Bokel" erfolgreich an einen von der Union Investment gemanagten Investmentfonds veräußert. Der Windpark "Bokel" wurde auf landwirtschaftlichen Flächen in der Gemeinde Sprakensehl, Ortsteil Bokel, errichtet und leistet einen wichtigen Beitrag zur Energiewende in Deutschland. Die sieben Windenergieanlagen mit einer Gesamtnennleistung von 25,2 MW erzeugen jährlich sauberen Strom für rund 17.800 Drei-Personen-Haushalte. Der Windpark ist im April 2025 in Betrieb gegangen. "Wir freuen uns sehr, einen Käufer gefunden zu haben, der langfristig, verantwortungsvoll und nachhaltig denkt", sagt Roland Stanze, COO der PNE AG. "Mit dem Verkauf des Windparks 'Bokel' stärken wir gezielt unsere finanzielle Basis und schaffen zusätzlichen Handlungsspielraum für die weitere Umsetzung unserer Strategie." Unverändert bleibt die Betriebsführung des Windparks in den Händen der zur PNE-Gruppe gehörenden energy consult. Das Tochterunternehmen übernimmt weiterhin die technische und kaufmännische Betriebsführung - mindestens bis Ende 2029. PNE bleibt damit auch künftig vor Ort präsent und steht Landeigentümern, Anwohnern und Kommunen als Ansprechpartner zur Verfügung. Perspektivisch strebt PNE an, das Eigenbetriebsportfolio weiter aufzubauen und die Position als unabhängiger Stromerzeuger (Independent Power Producer, IPP) nachhaltig zu stärken. Dennoch gehören selektive Verkäufe einzelner Windparks zur Strategie des Unternehmens, um die Wertschöpfung und den Cashflow zu optimieren sowie die Bilanz zu stärken. So vereint PNE Wachstumspotenzial und Profitabilität. Über die PNE-Gruppe Die international tätige, börsennotierte PNE-Gruppe wird im SDAX geführt. Seit über 30 Jahren am Markt, ist sie einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Windenergie- und Photovoltaikprojekten weltweit sowie auf der Stromerzeugung mit eigenen Windparks. Das Spektrum umfasst alle Projektierungsphasen von der Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren über die Finanzierung und die Errichtung bis zum Betrieb und zum Repowering. Als Clean Energy Solutions Provider, ein Anbieter von Lösungen für saubere Energie, bietet die PNE-Gruppe darüber hinaus Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Windparks und Photovoltaikanlagen sowie Batteriespeicherlösungen zur effizienteren Nutzung erneuerbarer Energien. Kontakt: PNE AG

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