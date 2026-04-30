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EcoGraf Limited: Quartalsbericht



30.04.2026 / 12:30 CET/CEST

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30. April 2026 Quartalsbericht Positive Fortschritte bei strategischen Partnerschaften zur Wachstumsförderung Der vertikal integrierte Entwickler von Batterieanodenmaterialien EcoGraf Limited ("EcoGraf" oder "das Unternehmen") (ASX: EGR; Frankfurt: FMK) freut sich, seinen Tätigkeits- und Cashflow-Bericht für das am 31. März 2026 beendete Quartal vorzulegen. Highlights UPSTREAM Epanko-Graphitmine Abschluss einer aktualisierten bankfähigen Machbarkeitsstudie (BFS) 1 für Epanko, die attraktive und solide Finanzergebnisse liefert: Barwert vor Steuern (NPV) bei 10 %: 516 Mio. US-Dollar Interner Zinsfuß (IRR): 31,1 % Das Kapital umfasst Bau- und Errichtungskosten (real 2025) 1 in Höhe von 181,2 Mio. USD sowie Kosten für den Umsiedlungsaktionsplan (RAP) in Höhe von 18,1 Mio. USD (einschließlich Rückstellungen für unvorhergesehene Ausgaben) Jährliches EBITDA (real 2025): 85,7 Mio. USD Finanzergebnisse basieren auf einem LOM-Korbpreis von 1.746 USD/t (real 2025)

Die Machbarkeitsstudie (BFS) bestätigt eine Steigerung des Anlagendurchsatzes um 21,7 % auf 73.000 tpa

Eine unabhängige Ingenieursprüfung (IER) bestätigt, dass alle technischen Bereiche erheblich vorangetrieben wurden, um den Anforderungen internationaler Projektfinanzierungsstandards und des Global Industry Standard on Tailings Management (GISTM) zu entsprechen

Das Fremdfinanzierungsprogramm wurde unter der Leitung der KfW IPEX-Bank (KfW) vorangetrieben, wobei in mehreren Projektarbeitsbereichen kontinuierliche Fortschritte erzielt wurden, die sich auf die Fertigstellung der kommerziellen, strukturellen und risikoverteilenden Komponenten der vorgeschlagenen Fremdfinanzierung konzentrieren

Nach einer positiven Standortbesichtigung wurde ein Antrag auf Kofinanzierung im Rahmen von DEG Impulse, einer Tochtergesellschaft der deutschen Entwicklungsfinanzierungsinstitution DEG und Teil der KfW-Gruppe, eingereicht, um Initiativen zur Gemeindeentwicklung für das Epanko-Graphit-Projekt zu unterstützen 2

Zusammenarbeit mit dem Geologischen Dienst Finnlands (GTK) und Betolar Plc im Rahmen einer unterzeichneten, unverbindlichen Absichtserklärung zur Durchführung von Studien zur Untersuchung der Verwendung von Mineralabfällen bei der Massenproduktion von kohlenstoffarmen Bauprodukten3 DOWNSTREAM EcoGraf HFfree-Reinigungsanlagen Strategische Partnerschaft mit Mitsubishi Chemical Corporation für Batterieanodenmaterialien zur langfristigen Abnahme von bis zu 10.000 tpa sphärischem Graphit (oder ~16.500 tpa Flocken) im Rahmen einer unverbindlichen Absichtserklärung (MOU) 4

Fördermittel und technische Unterstützung durch die Europäische Investitionsbank (EIB) zur Förderung des vertikal integrierten HF free -Geschäfts des Unternehmens im Bereich kritischer Rohstoffe

Zusammenarbeit mit Long Time Technology Co. Ltd (LTT), einem in Taiwan ansässigen Unternehmen für Batteriematerialien und Anodentechnologie. 5 Die unterzeichnete, unverbindliche Absichtserklärung sieht eine Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Reinigungsanlagen in Südostasien und Taiwan vor. Hauptaktionär von LTT ist Foxconn, ein bedeutender Zulieferer von Apple Inc.

Die Anträge auf staatliche Fördermittel in der EU und den USA kommen in mehreren Bereichen voran

Die Produktqualifizierung und Anodenrecyclingprogramme wurden gemeinsam mit Batterieherstellern und Herstellern von Elektrofahrzeugen vorangetrieben UNTERNEHMEN China hat Ausfuhrbeschränkungen für bestimmte Güter mit doppeltem Verwendungszweck eingeführt, was die Graphit-Lieferketten nach Japan unterbrochen hat und voraussichtlich auch andere globale Märkte beeinträchtigen wird

Branchenberichten zufolge hat die Verbreitung von Elektrofahrzeugen weltweit einen Wendepunkt erreicht, der nun eher durch sinkende Batteriekosten und eine sich verbessernde wirtschaftliche Lage als durch den Ölpreis vorangetrieben wird 6

Das 9,0 Millionen US-Dollar schwere "Farm-in"-Projekt "Golden Eagle" mit AngloGold Ashanti wurde in Angriff genommen

Im Rahmen der laufenden Exploration am Hazina-Prospekt von Southern Frontier wurde ein ca. 3 km langer Zielkorridor identifiziert, mit Gesteinsprobenwerten von bis zu 4,45 g/t Au und Anomalien im Flusssediment von bis zu 8.820 ppb Au. 7

Führende Vertreter des Unternehmens nahmen an der Konferenz "Investing in Mining Indaba 2026" teil, die im Februar in Kapstadt stattfand.

Das Unternehmen unterstützte im März die 4. Pre-International Women's Day (PreIWD)-Veranstaltung in Daressalam, Tansania

Barzahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente in Höhe von 6,2 Millionen Dollar zum 31. März 2026 Nachweise 1 Siehe ASX-Meldung vom 25. Februar 2026 2 Siehe ASX-Meldung vom 14. April 2026 3 Siehe ASX-Meldung vom 13. Februar 2026 4 Siehe ASX-Meldung vom 20. April 2026 5 Siehe https://www.lttech.com.tw/ und ASX-Meldung vom 16. März 2026 6 Siehe https://theconversation.com/electric-vehicles-pass-tipping-point-breaking-the-link-with-oil-prices-280655 7 Siehe ASX-Meldung vom 9. April 2026 Diese Ankündigung ist vom Vorstand von EcoGraf Limited zur Veröffentlichung genehmigt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: INVESTOREN Andrew Spinks Managing Director T: +61 8 6424 9002 Dies ist eine erheblich gekürzte Übersetzung der englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.



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