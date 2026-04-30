EQS-News: EcoGraf Limited
/ Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung
30. April 2026
Quartalsbericht
Positive Fortschritte bei strategischen Partnerschaften zur Wachstumsförderung
Der vertikal integrierte Entwickler von Batterieanodenmaterialien EcoGraf Limited ("EcoGraf" oder "das Unternehmen") (ASX: EGR; Frankfurt: FMK) freut sich, seinen Tätigkeits- und Cashflow-Bericht für das am 31. März 2026 beendete Quartal vorzulegen.
Highlights
UPSTREAM
Epanko-Graphitmine
DOWNSTREAM
EcoGraf HFfree-Reinigungsanlagen
UNTERNEHMEN
Nachweise
1 Siehe ASX-Meldung vom 25. Februar 2026
2 Siehe ASX-Meldung vom 14. April 2026
3 Siehe ASX-Meldung vom 13. Februar 2026
4 Siehe ASX-Meldung vom 20. April 2026
5 Siehehttps://www.lttech.com.tw/ und ASX-Meldung vom 16. März 2026
6 Siehe https://theconversation.com/electric-vehicles-pass-tipping-point-breaking-the-link-with-oil-prices-280655
7 Siehe ASX-Meldung vom 9. April 2026
Diese Ankündigung ist vom Vorstand von EcoGraf Limited zur Veröffentlichung genehmigt.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
INVESTOREN
Andrew Spinks
Managing Director
T: +61 8 6424 9002
Dies ist eine erheblich gekürzte Übersetzung der englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.
30.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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