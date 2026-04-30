LG Energy Solution hat im ersten Quartal für seine großen Rundzellen der 46er-Serie neue Aufträge im Umfang von über 100 GWh gesichert. Laut koreanischen Medienberichten handelt es sich dabei um einen einzigen Abnehmer: BMW. Zunächst zu den Informationen, die gesichert sind: Mit den neuen Aufträgen über 100 GWh für die Rundzellen mit 46 Millimetern Durchmesser erhöht sich der Auftragsbestand auf über 440 GWh, wie LG Energy Solution mitteilt. Von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net