Krieg im Nahen Osten, zollpolitische Unsicherheiten, Umwälzungen der künstlichen Intelligenz (KI): Veränderte Makrobedingungen und Sorgen um den überbordenden Technologie-Boom haben zu Volatilität an den Aktienmärkten geführt und eine Sektorrotation in Gang gesetzt. "Interessanterweise scheint das Value-Segment, also Aktien mit niedrigeren Bewertungen, ebenso wie Titel mit hoher Dividendenrendite, weniger stark von den Risiken betroffen zu sein. Es spricht einiges dafür, dass dividendenstarke und Value-Aktien, die jahrelang im Schatten der Wachstumsaktien standen, nun ein Comeback starten", erklärt Tilmann Galler, Kapitalmarktstratege bei J.P. Morgan ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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