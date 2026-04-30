Paris / London / Zürich - Mit den europäischen Standardwerten ist es am Donnerstag überwiegend leicht nach unten gegangen. Damit setzte sich der Trend abbröckelnder Kurse der vergangenen Handelstage fort. Am Mittag sank der EuroStoxx 50 um 0,2 Prozent auf 5.805,48 Punkte. Stärkere Bewegungen gab es bei Einzelwerten nach einer Reihe von Quartalszahlen. Ausserhalb des Währungsraums stieg der britische FTSE 100 dank der Gewinne bei Öl- und Rohstoffaktien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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