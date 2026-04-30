Texas Instruments (TXN): Bullischer Befreiungsschlag nach Quartalszahlen!

Pullback bietet eine neue Einstiegschance im Analog-Chip-Sektor!

Rückblick

TI ist kein klassischer Prozessor-Hersteller wie Intel oder Nvidia, sondern der unangefochtene Weltmarktführer im Bereich der Analog-Chips und Embedded Processors. Nachdem sich die Aktie seit Jahresbeginn eher seitwärts bewegt hatte, folgte im April ein dynamischer Anstieg mit anschließendem Pullback.

Texas Instruments-Aktie: Chart vom 30.04.2026, Kürzel: TXN, Kurs: 268.68 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Ende April sprang die Aktie von einem Bereich um 238 US-Dollar direkt über die 280-US-Dollar-Marke. Nach diesem rasanten Anstieg sehen wir nun eine Konsolidierung auf hohem Niveau. Kurse über der Kerze von gestern würden das bullische Szenario bestätigen. Fallen die Notierungen hingegen unter das Pivot-Tief bei 264 US-Dollar, wäre das Setup vom Tisch.

Mögliches bärisches Szenario

Ein nachhaltiges Unterschreiten der 264-US-Dollar-Marke würde den Bären die Chance eröffnen, die Kurslücke bei 238 US-Dollar zu schließen.

Meinung

Texas Instruments hat kürzlich Quartalszahlen vorgelegt, die den Markt positiv überrascht haben. Besonders der Ausblick auf eine Erholung im Analog-Chip-Markt und die steigende Nachfrage aus dem Industriesektor haben die Bullen zurückgeholt. Texas gilt als defensiverer Wert im Halbleitersektor, da das Unternehmen eine breite Kundenbasis hat und für seine aktionärsfreundliche Politik (Dividenden und Rückkäufe) bekannt ist. Das aktuelle Muster ist für Trader interessant, die auf eine Trendfortsetzung setzen.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 245.02 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 2.30 Mrd. USD

Meine Meinung zu Texas Instruments ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

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