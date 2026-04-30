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ratgeberGELD.at
30.04.2026 13:09 Uhr
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(1)

Texas Instruments (TXN): Bullischer Befreiungsschlag nach Quartalszahlen!

Pullback bietet eine neue Einstiegschance im Analog-Chip-Sektor!

Rückblick

TI ist kein klassischer Prozessor-Hersteller wie Intel oder Nvidia, sondern der unangefochtene Weltmarktführer im Bereich der Analog-Chips und Embedded Processors. Nachdem sich die Aktie seit Jahresbeginn eher seitwärts bewegt hatte, folgte im April ein dynamischer Anstieg mit anschließendem Pullback.

Texas Instruments-Aktie: Chart vom 30.04.2026, Kürzel: TXN, Kurs: 268.68 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Ende April sprang die Aktie von einem Bereich um 238 US-Dollar direkt über die 280-US-Dollar-Marke. Nach diesem rasanten Anstieg sehen wir nun eine Konsolidierung auf hohem Niveau. Kurse über der Kerze von gestern würden das bullische Szenario bestätigen. Fallen die Notierungen hingegen unter das Pivot-Tief bei 264 US-Dollar, wäre das Setup vom Tisch.

Mögliches bärisches Szenario

Ein nachhaltiges Unterschreiten der 264-US-Dollar-Marke würde den Bären die Chance eröffnen, die Kurslücke bei 238 US-Dollar zu schließen.

Meinung

Texas Instruments hat kürzlich Quartalszahlen vorgelegt, die den Markt positiv überrascht haben. Besonders der Ausblick auf eine Erholung im Analog-Chip-Markt und die steigende Nachfrage aus dem Industriesektor haben die Bullen zurückgeholt. Texas gilt als defensiverer Wert im Halbleitersektor, da das Unternehmen eine breite Kundenbasis hat und für seine aktionärsfreundliche Politik (Dividenden und Rückkäufe) bekannt ist. Das aktuelle Muster ist für Trader interessant, die auf eine Trendfortsetzung setzen.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Aktuelle Marktkapitalisierung: 245.02 Mrd. USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 2.30 Mrd. USD
  • Meine Meinung zu Texas Instruments ist bullisch
  • Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens
  • Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

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