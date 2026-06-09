© Foto: Frank Rumpenhorst/dpaDie Bank of America rät Anlegern zu Gewinnmitnahmen. Der Grund: 7 von 10 Bärenmarkt-Signalen blinken derezit rot - und ein Tech-Vergleich erinnert an die Dotcom-Blase.Savita Subramanian, Strategin bei der Bank of America, rät Anlegern laut CNBC zu Gewinnmitnahmen. Ihre Begründung: Es gebe aktuell zu viele rote Flaggen am US-Aktienmarkt. Der Befund ist brisant: Von zehn Bärenmarkt-Signalen, die die Bank verfolgt, wurden im Mai bereits sieben ausgelöst. Im April waren es noch fünf, im März nur vier. Genau sieben Signale wurden seit 1990 im Schnitt vor früheren Bärenmärkten erreicht. Besonders heikel: Die Bank sieht zwar Chancen in einzelnen S&P-500-Aktien, jedoch nicht im gesamten Index. Das …
Enthaltene Werte: US0382221051,US67066G1040,US8825081040,US78378X1072,2455711,US11135F1012Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE