© Foto: Fernando Jorge - UnsplashDie Royal Caribbean Group hat ihre Quartalszahlen veröffentlicht. Die Buchungen steigen wieder signifikant. Das ist aber nicht die einzige gute Nachricht für Anleger.Volle Kraft voraus! Das Kreuzfahrt-Unternehmen Royal Caribbean sticht wieder vermehrt in See! Diese Ergebnisse übertrafen die Prognose des Unternehmens aufgrund höherer Umsätze, geringerer Kosten und einer besseren Performance der Joint Ventures. Die Royal Caribbean Group gab am Donnerstag für das erste Quartal einen Gewinn je Aktie (EPS) von 3,48 US-Dollar und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 3,60 US-Dollar bekannt. Im ersten Quartal schüttete das Unternehmen rund 1,1 Milliarden US-Dollar an die Aktionäre aus, davon 836 …Den vollständigen Artikel lesen
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