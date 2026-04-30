Vancouver, Kanada - 30. April 2026 / IRW-Press / Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0) (das "Unternehmen" oder "Antimony Resources" oder "ATMY") freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Untersuchungsergebnisse von mehr als 550 Bodenproben erhalten hat, die im Konzessionsblock Second Run (Nr. 11966) entnommen wurden, der sich ca. 3 Kilometer südlich der Lagerstätte Bald Hill befindet. Der Konzessionsblock Second Run wurde im Jahr 2025 durch Absteckung erworben, um die vermutete südliche Ausdehnung der Lagerstätte Bald Hill abzudecken.

Diese äußerst anomalen Bodenergebnisse könnten auf neue Bereiche der Antimonmineralisierung im Konzessionsgebiet Bald Hill hindeuten.

Die Interpretation der Lidar- und topografischen Bilder aus dem Gebiet lässt vermuten, dass diese Anomalien mit interpretierten Verwerfungszonen in Zusammenhang stehen könnten.

Highlights-

- Die Bodenergebnisse zeigen in zwei Gebieten anomale Konzentrationen von Antimon (Sb), die mit Werten von über 450 ppm Sb bis zum 40-Fachen des Hintergrundgehalts erreichen.

- Die Anomalie ist noch nicht vollständig abgegrenzt und muss weiter untersucht werden.

- Es gibt weitere Gebiete mit schwach bis mäßig anomalen Antimonwerten.

- Die Interpretation der Lidar-Bilder und der Topographie in dem Gebiet legt nahe, dass die Anomalien mit den interpretierten Strukturen in Zusammenhang stehen.

- Dies sind Gebiete, die bisher nicht auf Antimon erkundet wurden.

- Der Zugang zwecks Untersuchung des anomalen Gebiets ist einfach, und weitere Probenahmen und Prospektionsarbeiten werden Anfang Mai stattfinden.

Abbildung 1: Lage des Konzessionsblocks Second Run. Man beachte, dass die Lagerstätte Bald Hill in der Konzession 4633 ungefähr 3 km nördlich liegt. Der Name der regionalen Gemeinde ist Valley Waters.

Ergebnisse

Bei der Bodenprobenahme wurden drei Gebiete mit anomalen Werten für Antimon (Sb) im Boden identifiziert - SR1, SR2, SR3. In diesen Gebieten bewegen sich die Antimonwerte im Boden zwischen dem 5- und mehr als dem 40-Fachen des Hintergrundgehalts (Abbildung 2). Die höchsten aus den Böden ermittelten Werte liegen bei über 450 ppm Sb.

Ein Vergleich der Ergebnisse mit anderen Metallen (Tabelle 1) sowie mit den Werten für stark anomales Antimon (Sb) zeigt kaum einen Zusammenhang zwischen den üblicherweise vergesellschafteten Metallen, was darauf hindeutet, dass es sich um eine ausschließlich antimonführende Quelle handelt.

Tabelle 1: Bodenergebnisse für anomales Antimon (d. h. mehr als das 40-Fache des Hintergrundgehalts) im Vergleich mit Gold (Au), Kupfer (Cu), Zink (Zn), Arsen (As) und Blei (Pb)

Cu Zn As Sb Au(ppb) Pb 44 133 25,6 453 55,2 20,1 28,1 121 19,2 210 0,5 13,9 25,8 121 24,2 172 1,8 20 12,6 73,7 28,6 161 22,6 7,42 52 101 35,2 151 0,5 18,9 31 124 20,3 123 0,5 32,8 35 133 15,8 58,8 0,5 13 31,2 112 20,9 58,7 16 11,9 37,4 80,7 37,6 58,7 0,5 24,7 26,1 107 26,7 50,2 0,5 21,3 27 110 22,5 48 2,5 13,3

Abbildung 2: Ergebnisse des Bodenprobenahmeprogramms im Konzessionsblock Second Run. Man beachte drei Bereiche mit Antimonergebnissen (Sb), die anomale Antimonwerte aufweisen.

Die Entnahme von Bodenproben zur Identifizierung von antimonhaltigen Stibnit-Zonen hat sich in der Hauptmineralisierungszone Bald Hill (Abbildung 3) als effektiv erwiesen, und die durch diese Bodenproben identifizierten Gebiete werden durch Prospektion und möglicherweise Schürfgrabungen mit anschließenden Bohrungen weiter erkundet. Darüber hinaus wird das Bodenprobenahmegebiet westlich und nördlich des anomalen Gebiets SR 1 erweitert.

Um weitere Ausdehnungen der anomalen Werte abzudecken, wurde das Konzessionsgebiet durch die Absteckung weiterer 12 Konzessionseinheiten (Konzession Nr. 12476) westlich des anomalen Gebiets SR 1 erweitert (Abbildung 4).

Abbildung 3: Ergebnisse der Bodenprobenahme für die Hauptlagerstätte Bald Hill. Von 2014: Man beachte die Übereinstimmung der mineralisierten Zone von der Hauptzone bis BH South mit dem Bodentrend.

Abbildung 4: Konzessionsausdehnung westlich des anomalen Gebiets SR 1

Dieses Gebiet mit Potenzial ergänzt die neuen Zonen mit antimonhaltigem Stibnit, die im Jahr 2025 entdeckt und in einer früheren Pressemitteilung beschrieben wurden - die Zone Marcus, BH Central und BH South. Diese werden nachstehend beschrieben.

Marcus West Zone

Bei Schürfgrabungen wurde eine Mineralisierungszone auf rund 100 Metern in Nord-Süd-Richtung freigelegt. Stibnit ist in Ausbissen an der Oberfläche über eine Mächtigkeit von mindestens 4 m sichtbar und kann eine Breite von bis zu 11 m erreichen.

BH Central

Bei Schürfgrabungen im Jahr 2014 entdeckte ein früherer Explorer ein neues Gebiet mit einer Antimonmineralisierung ungefähr 150 Meter südlich der Main Zone. Es scheint sich hierbei um eine Erweiterung der Main Zone zu handeln. Schlitzprobenahmen aus Schürfgräben ergaben 2,8 % Sb auf 8,1 Metern. ATMY führt derzeit Schürfgrabungen in der stibnithaltigen Zone durch.

BH South

Im Jahr 2014 wurde bei Schürfgrabungen am südlichen Ende einer Antimonbodenanomalie ein neues Gebiet mit einer Antimonmineralisierung entdeckt, welches bei Schlitzprobenahmen 9,04 % Sb auf 2,6 m, einschließlich 12,32 % auf 1,7 m, lieferte. Das Gebiet liegt etwa 1,0 km in Streichrichtung südöstlich der Lagerstätte Bald Hill. ATMY konnte die stibnithaltige Zone bei jüngsten Schürfgrabungen auf mehr als 150 Metern freilegen.

Exploration

Diese Gebiete mit anomalen Antimonwerten im Boden werden in das geplante Sommer-Explorationsprogramm aufgenommen, um diese potenziellen Erweiterungen des Konzessionsgebiets genauer zu untersuchen. Dies umfasst umfangreiche Bodenprobenahmeprogramme, Prospektion, Folge-Schürfgrabungen und möglicherweise Bohrungen. Es ist eine detaillierte luftgestützte Untersuchung mit magnetischen und elektromagnetischen Detektoren geplant, die den Großteil des 3.000 Hektar großen Konzessionsgebiets abdecken soll.

Herr Jim Atkinson, P. Geo., CEO von Antimony Resources, äußerte sich dazu wie folgt: "Die Feststellung anomaler Bodenwerte im Gebiet südlich der Hauptmineralisierungszone von Bald Hill bestärkt uns in unserer Überzeugung, dass wir es im Konzessionsgebiet von ATMY mit einer großen Antimonmineralisierung zu tun haben. Obwohl im selben geologischen Gürtel bereits andere kleinere Vorkommen mit Antimonmineralisierung identifiziert wurden, gehen wir davon aus, dass es sich hierbei um ein besonders 'Antimon-reiches' Gebiet handelt."

Herr Atkinson führte weiter aus: "Mit unseren Explorationsprogrammen identifizieren wir nach wie vor Gebiete für weitere Entdeckungen, und ein Projekt, das mit einem relativ kleinen und begrenzten, wenn auch hochgradigen Potenzial begann, wurde jetzt erweitert und umfasst nunmehr vier Zonen in Main Bald Hill und mindestens drei weitere Gebiete mit Potenzial, die durch Bodenproben identifiziert wurden. Wir setzen die Exploration fort und glauben, dass unser Sommer-Explorationsprogramm sehr spannend werden dürfte!"

Antimonprojekt Bald Hill - ein Projekt mit beträchtlichem Antimonpotenzial

Highlights

- Bald Hill ist eine bekannte, hochgradige Antimonlagerstätte im Süden von New Brunswick, Kanada.

- Die Untersuchungsergebnisse deuten darauf hin, dass Bald Hill die höchstgradige Antimonlagerstätte in Nordamerika ist, wobei die Bohrungen auf abbaubare Mächtigkeiten schließen lassen.

- Bohrungen haben eine Antimonlagerstätte in der Main Zone mit einer Länge von über 600 Metern und einer Tiefe von mindestens 350 Metern abgegrenzt. Die Mineralisierung ist in alle Richtungen offen.

- Die Mächtigkeit der Mineralisation beträgt durchschnittlich 4 bis 5 Meter und der Gehalt durchschnittlich 3 % bis 4 % Antimon.

- NI-43-101-konformer technischer Bericht: Der potenzielle Umfang des bebohrten Gebiets aus dem technischen Bericht 2025, das als Zielgebiet unserer Exploration gilt, wird im technischen Bericht mit etwa 2,7 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 3 % bis 4 % Antimon angegeben1. Weitere Einzelheiten zum Potenzial des Projekts, wie es vom Verfasser des technischen Berichts beschrieben wird, finden Sie im NI 43-101, der bei SEDAR eingereicht wurde. Antimony Resources Corp. hat noch nicht genügend Arbeiten durchgeführt, um diese Schätzung zu bestätigen. Die potenzielle Menge und der potenzielle Gehalt sind konzeptioneller Natur, da die Explorationen noch nicht ausreichten, um eine Mineralressource zu definieren, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationen dazu führen werden, dass das Ziel als Mineralressource abgegrenzt wird.

- Erweiterungspotenzial aufgrund kürzlich entdeckter Ziele und zusätzlicher Claims, um die das Konzessionsgebiet ergänzt wurde (in Richtung Westen, Süden und Osten).

TECHNISCHER BERICHT GEMÄ? NATIONAL INSTRUMENT 43-101: "BALD HILL ANTIMONY PROJECT SOUTHERN NEW BRUNSWICK, CANADA NTS 21G/09", erstellt für Antimony Resources am 2. März 2026. Verfasst von John Langton, M.Sc., P.Geo., - JPL GeoServices, Fredericton, New Brunswick, Kanada.

Die technischen Inhalte dieser Pressemitteilung wurden von Jim Atkinson, MSc., P.Geo., President und CEO von Antimony Resources Corp., einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0)

Antimony Resources Corp. ist ein ausschließlich auf Antimon spezialisiertes Explorations- und Erschließungsunternehmen. Das Managementteam des Unternehmens verfügt über weitreichende Erfahrung in den Bereichen Finanzen, Exploration, Erschließung und Bergbau. Das Unternehmen ist bestrebt, ein bedeutender Antimonproduzent in Nordamerika zu werden.

www.antimonyresources.ca

Im Namen des Board of Directors

Jim Atkinson, CEO und President

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Anthony Simone, President, Simone Capital Inc.

416-881-5154, asimone@simonecapital.ca

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84014Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84014&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA0369271014Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.