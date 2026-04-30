Das Amtsgericht Leipzig bestellte Reinhard Klose von der Kanzlei Flöther & Wissing zum vorläufigen Insolvenzverwalter. Die Priwatt GmbH hat beim Amtsgericht Leipzig einen Antrag auf Eröffnung eines vorläufigen Insolvenzverfahrens gestellt. Die Richter eröffneten das Verfahren am 7. April. Sie bestellten Reinhard Klaose von der Kanzlei Flöther und Wissing zum vorläufigen Insolvenzverwalter zum vorläufigen Insolvenzverwalter, wie aus der öffentlichen Bekanntmachung hervorgeht. In dieser heißt es auch, dass er zur Sicherung der künftigen Insolvenzmasse sowie der Gläubigerinteressen eingesetzt sei. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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