Winterthur - Der Kranken- und Unfallversicherer Swica hat im Jahr 2025 insgesamt deutlich besser gewirtschaftet als im Jahr davor. So ist der Gewinn um mehr als einen Drittel gestiegen. Dazu haben wie schon im Vorjahr die Erträge aus Kapitalanlagen wesentlich beigetragen. Swica erzielte unter dem Strich einen Gewinn von 122,8 Millionen Franken, entsprechend einem Plus von 38 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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