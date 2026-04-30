NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Air France-KLM mit einem Kursziel von 10,50 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Jahresstart sei gut gewesen, in den kommenden Quartalsberichten dürften sich die Treibstoffkosten allerdings negativ bemerkbar machen, schrieb Ruairi Cullinane am Donnerstag nach den Zahlen./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:54 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:54 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR001400J770
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:54 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:54 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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