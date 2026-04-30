NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schneider Electric mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Outperform" belassen. Das erste Quartal habe die Erwartungen operativ leicht übertroffen, schrieb Mark Fielding am Donnerstag nach den Zahlen. Haupttreiber blieben KI-Rechenzentren. Die Jahresziele hätten Bestand, bei wohl etwas geringerem Währungsgegenwind./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:09 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:09 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000121972
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:09 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:09 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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