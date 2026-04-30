Gold und Dünger: Jetzt zählt die Umsetzung

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Aguia Resources meldet Fortschritte bei zwei Kernprojekten. Beim Phosphatprojekt Tres Estradas sei der Minenstandort weitgehend fertiggestellt und die Aufbereitungsanlage sei Ende April in die Inbetriebnahmephase gegangen. Beim Goldprojekt Santa Barbara habe das Unternehmen nach operativen Anpassungen höhere Goldausbeuten erzielt und die technische Verarbeitung stabilisiert.

Aguia Resources meldet Fortschritte bei zwei Kernprojekten. Beim Phosphatprojekt Tres Estradas sei der Minenstandort weitgehend fertiggestellt und die Aufbereitungsanlage sei Ende April in die Inbetriebnahmephase gegangen. Beim Goldprojekt Santa Barbara habe das Unternehmen nach operativen Anpassungen höhere Goldausbeuten erzielt und die technische Verarbeitung stabilisiert.

Tres Estradas wartet auf Betriebsgenehmigung

Das Unternehmen teilte mit, die ANM (Agência Nacional de Mineração, nationale Bergbaubehörde) habe die Bergbaukonzessionen für Aguia Fertilizantes S.A. genehmigt. Damit sei ein wichtiger Schritt zur Förderung von Phosphat in Lavras do Sul im Bundesstaat Rio Grande do Sul erreicht worden. Der Beginn des Abbaus hänge jedoch weiter von der Betriebsgenehmigung durch FEPAM (Fundação Estadual de Proteção Ambiental, Umweltbehörde des Bundesstaats Rio Grande do Sul) ab. Laut Management werde diese Genehmigung im Mai erwartet.



Phosphat ist ein wichtiger Pflanzennährstoff und wird für Düngemittel genutzt. Aguia habe sein Produkt PAMPAFOS auf der Agrarmesse EXPODIRETO vorgestellt. Die Anlage zur Aufbereitung des Materials sei nach Unternehmensangaben Ende April in Betrieb genommen worden. Auch zentrale Arbeiten am Standort seien abgeschlossen, darunter Entwässerung, Stromversorgung, Büroflächen, Zufahrtswege, Sicherheitsanlagen und Teile der Verarbeitungstechnik.