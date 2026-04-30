Beim Impfstoffentwickler Valneva gibt es weiterhin wenig erfreuliche Nachrichten für Aktionäre. Nachdem der Kurs bereits massiv unter Druck geraten war, hat das Unternehmen nun eine Kapitalerhöhung zu einem Zeitpunkt durchgeführt, der für viele Investoren kaum ungünstiger erscheinen könnte: nahe des langfristigen Kurstiefs. Der Schritt wirft einmal mehr die Frage auf, ob Valneva finanziell und strategisch wirklich auf einem stabilen Fundament steht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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