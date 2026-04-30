Während die Tech-Giganten des Silicon Valley mit schwindelerregenden Bewertungen kämpfen, vollzieht sich in Dearborn, Michigan, eine der spannendsten Transformationen der Industriegeschichte. Die gestern veröffentlichten Q1-Zahlen von Ford haben eines klargemacht: Wer Ford als reinen "Old Economy"-Autobauer abschreibt, könnte die größte Comeback-Story des Jahrzehnts übersehen, denn Ford könnte ganz bald auch im Rüstungssektor mitspielen und damit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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