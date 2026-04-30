Meta Platforms überrascht mit einem deutlichen Gewinnanstieg im jüngsten Quartal, doch die Börse reagiert unerwartet negativ. Im Fokus steht eine strategische Entscheidung, die Anleger zunehmend polarisiert.KI-Offensive überschattet starke Quartalszahlen Der Facebook- und WhatsApp-Konzern Meta Platforms hat im abgelaufenen Quartal einen kräftigen Gewinnzuwachs erzielt und damit die Erwartungen vieler Marktteilnehmer übertroffen. Angetrieben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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