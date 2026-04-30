Die Termine zum Wochenstart im Überblick.Während London, Tokio und Shanghai feiertagsbedingt pausieren, bleibt der Wochenauftakt international bewegt: Die UniCredit-Aktionäre entscheiden in Mailand über einen der bedeutendsten Bankdeals Europas, und KI-Spezialist Palantir öffnet nach US-Börsenschluss die Bücher. Finale Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone liefern ein erstes Konjunkturstimmungsbild - während in Berlin der CDU-Wirtschaftstag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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