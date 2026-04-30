Der Anbieter der "SolidFlow"-Batteriespeichern hat nach eigenen Angaben mit der Finanzierung die Unicorn-Bewertung von einer Milliarde Euro überschritten. Mit dem Kapital soll der Ausbau der Produktion in Europa und den USA sowie die Umsetzung erster kommerzieller Projekte beschleunigt werden. Im deutschen Photovoltaik- und Speicher-Universum gibt es nur wenige Unternehmen, die bisher den Unicorn-Status erreicht haben. CMBLU hat die für diese Bewertung notwenige Grenze von einer Milliarde Euro mit dem ersten Closing seiner Series-C-Finanzierungsrunde überschritten, wie das Batterieunternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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